Grote rol jongerenwerkers op Bossche scholen: 'Vertrouw ze 100 procent'

Jongerenwerker Lindley Davis kent de taal van de straat

Op vijf Bossche vmbo- scholen krijgen jongerenwerkers een vaste rol binnen de schoolmuren. Een leerling van Yuverta zegt: “Als ik ergens mee zit, ga ik liever naar jongerenwerkers toe. Ik heb een goede band met ze en kan altijd bij ze terecht. Ik weet dat ik ze voor de volle 100% kan vertrouwen." En dat is dan ook precies de reden voor deze aanpak in een notendop.

De leerling vervolgt: “Jongerenwerkers begrijpen onze straatcultuur beter en weten hoe ze met ons in gesprek moeten gaan." Op Yuverta is Lindley Davis samen met Shantii Gupta en Teun Michiels degene die de straattaal het schoolgebouw binnenbrengt. Op een laagdrempelige manier kletsen ze met de leerlingen, om zo beter te horen wat er allemaal speelt in hun leven. Door in en rond school aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in de pauzes en na schooltijd, komen jongeren makkelijk in contact met de jongerenwerkers. Jongeren kunnen bij hen terecht met vragen of problemen.

"Ons belangrijkste doel is dat de jongeren zich gelukkig voelen."

"Als ik in m'n nette bloesje door de schoolgangen loop en een praatje maak, of als mijn collega's leerlingen aanspreken, is het echt anders dan dat Lindley dat doet", vertelt Bas Razenberg. Hij is schoolleider op Yuverta, een vmbo-school met ruim zeshonderd leerlingen. Lindley en zijn collega's zien de leerlingen niet alleen op school, maar ook in de wijk, in het jongerencentrum en als het nodig is ook thuis. "Ons belangrijkste doel is dat de jongeren zich gelukkig voelen", vertelt hij met een brede glimlach.

"Door in een vroeg stadium te horen wat er speelt, hebben we bijvoorbeeld kunnen ingrijpen bij huiselijk geweld."