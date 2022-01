'Biertje drinken?' Burgemeester nodigt Mark Rutte uit voor kroegentocht

Burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen heeft premier Mark Rutte uitgenodigd voor een kroegentocht in zijn gemeente. Burgemeester Ruud van den Belt hoopt dat de minister-president de horeca in Steenbergen op deze manier een hart onder de riem wil steken.

Aanleiding voor de uitnodiging is een brandbrief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenbergen (KHN) over de nijpende corona-situatie. De ondernemers balen van de huidige lockdown en vinden het stuitend om te zien dat de horeca in België, niet ver van de gemeentegrens, ‘floreert’.

De VVD-burgemeester schreef een brief aan zijn partijgenoot Mark Rutte. Van den Belt stelt dat hij ‘diep geraakt’ is door de zorgen van de ondernemers. In de brief vraagt hij het nieuwe kabinet mee te denken over maatregelen die de horeca de crisis uit helpen voordat het te laat is.

De burgemeester prijst de solidariteit waarmee de bewoners tot nu toe de coronacrisis gezamenlijk het hoofd hebben geboden. Om het draagvlak te behouden moet er volgens hem een balans komen tussen de belangen van de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de maatschappij.