112-nieuws: bestuurder spoorloos na ongeluk • tablet leidt automobilist af

De bestelbus raakte flink beschadigd bij het ongeluk in Galder (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

22.50 Bestuurder spoorloos na ongeluk Een bestelbus schoot woensdagavond uit de bocht op de Ballemanseweg bij Galder. Dit gebeurde rond tien uur. De bestelbus kwam tot stilstand tegen een boom aan de andere kant van de weg. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder spoorloos verdwenen. De bus was flink beschadigd en is getakeld door een berger.