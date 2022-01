Geweld in jeugdgevangenis Den Hey-Acker: 'Personeel voelt zich onveilig'

Den Hey-Acker in Breda

Het komt niet vaak voor dat iemand ontsnapt uit een (jeugd)gevangenis, maar in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda is het bepaald niet de eerste keer dat er iets ernstig misgaat. Uitbraken, geweld en intimidatie zijn voor werknemers inmiddels een terugkerend probleem. "Personeel voelt zich niet veilig", vakbondsbestuurder Yntse Koenen.

Carlijn Kosters Geschreven door

In 2007 en 2009 ontsnapte er al eens iemand. En in 2011 nam er zelfs drie keer iemand de benen, waarbij een voortvluchtige gevangene in april zelfs meer dan twee weken van de radar verdween.

Daar hield het niet mee op. In augustus 2012 ontsnapte er een asielzoeker uit de instelling. Een gedetineerde deed hetzelfde in 2014 tijdens zijn begeleid verlof. Op diezelfde manier ontsnapte de gewapende Luciano D. in 2017 uit de jeugdgevangenis in Breda, nadat hij eind 2015 al eens uit de jeugdgevangenis van Lelystad wist te breken. Huiveringwekkende overval

In 2017 kwam de jeugdinstelling nog eens groot in het nieuws, toen twee jonge mannen uit de inrichting een huiveringwekkende woningoverval pleegden in Ulvenhout. Een man liep daarbij blijvend hersenletsel op, nadat de daders hem en zijn gezin mishandelden met een honkbalknuppel. Eén dader zat in de laatste fase van zijn terugkeer in de samenleving, zijn kompaan was een weekend op proefverlof. Geweldsuitbarsting

De laatste geweldsuitbarsting die plaatsvond voor het drama van woensdagmiddag, was in 2020. Daarbij ging een groep jongeren zo erg tekeer in de jeugdinstelling, dat een medewerker zichzelf opsloot om zijn eigen veiligheid te kunnen garanderen.

