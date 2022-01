112-nieuws: botsing auto's Liessel • bestuurder spoorloos na ongeluk

Een auto eindigde na de botsing in Liessel in een greppel (foto: Walter van Bussel/SQ Vision).

Via dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

08.23 Frontale botsing auto's in Liessel Twee auto's zijn donderdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de weg Loon in Liessel. Een automobilist kwam na een kleine stuurfout op de linkerrijstrook uit en probeerde nog te corrigeren, maar die kon een frontale botsing met een tegenligger niet meer voorkomen. Een auto kwam in een sloot terecht, de andere kwam tegen een boom tot stilstand. Beide auto’s zijn weggesleept. Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk in Liessel gebeurde rond acht uur donderdagochtend (foto: Walter van Bussel/SQ Vision).

22.50 Bestuurder spoorloos na ongeluk Een bestelbus schoot woensdagavond uit de bocht op de Ballemanseweg bij Galder. Dit gebeurde rond tien uur. De bestelbus kwam tot stilstand tegen een boom aan de andere kant van de weg. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder spoorloos verdwenen. De bus was flink beschadigd en is getakeld door een berger. De bestelbus raakte flink beschadigd bij het ongeluk in Galder (foto: Perry Roovers/SQ Vision).