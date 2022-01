112-nieuws: drugspand Schijndel gesloten • bestuurder gecrashte bus gepakt

Bestuurder van de gecrashte bus is opgepakt (foto: SQ Vision - Perry Roovers)

Via dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Peter de Bekker & Lobke Kapteijns Geschreven door

Liveblog

11.56 Gemeente sluit drugspand aan Populierstraat De gemeente Schijndel heeft donderdag een huis aan de Populierstraat voor drie maanden gesloten. Eerder werden in dit huis 5 gram cocaïne en 75 xtc-pillen gevonden, ook zou er vanuit het huis worden gedeald.

10.48 Bestuurder gecrashte bestelbus Galder opgepakt De bestuurder van de bestelbus die woensdagavond uit de bocht vloog op de Ballemanseweg bij Galder is opgepakt. De politie kreeg later woensdagavond melding van een verwarde man die bij verschillende huizen in de omgeving had aangebeld. Op straat wilde ze de 40-jarige man uit Zaltbommel een blaastest afnemen waarop hij agressief werd, hij is aangehouden voor rijden onder invloed en belediging. De bestelbus raakte flink beschadigd bij het ongeluk in Galder (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

10.49 Verwaarloosde hond en drugs in huis: man opgepakt Een 51-jarige man is woensdag aangehouden nadat de politie harddrugs vonden in zijn huis in Tilburg-Noord. De man maakte een verwarde indruk en leek onder invloed. In het huis vonden zij ook een verwaarloosde, sterk vermagerde hond. Die is meegenomen door de dierenambulance.

10.18 Drie tieners gepakt na betalen met vals geld Drie jongens van 15 en 16 jaar zijn woensdag aangehouden nadat ze in Bergen op Zoom een telefoon kochten met vals geld, dat meldt de politie. De vrouw die de telefoon verkocht, ontdekte al snel dat het om vals geld ging. Aan de hand van het signalement kon de politie de 15-jarige uit Ossendrecht op straat aanhouden. De andere twee jongens (uit Halsteren en Bergen op Zoom) zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

08.23 Frontale botsing auto's in Liessel Twee auto's zijn donderdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de weg Loon in Liessel. Een automobilist kwam na een kleine stuurfout op de linkerrijstrook uit en probeerde nog te corrigeren, maar die kon een frontale botsing met een tegenligger niet meer voorkomen. Een auto kwam in een sloot terecht, de andere kwam tegen een boom tot stilstand. Beide auto’s zijn weggesleept. Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk in Liessel gebeurde rond acht uur donderdagochtend (foto: Walter van Bussel/SQ Vision).