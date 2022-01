'Wolf rot op!', zegt 1 op de 3 Brabanders

Bijna een derde van alle Brabanders vindt dat de wolf niet thuishoort in onze provincie. Dat komt vooral doordat de wolf andere dieren aanvalt. In de eerste elf maanden van 2021 sloeg het dier al 24 keer toe in Brabant.

Wolvenexpert Leo Linnartz zegt dat schapenhouders moeten leren samenleven met het dier. “Op dit moment zijn hekken gemaakt om de schapen binnen te houden. Een wolf springt hier makkelijk overheen. Er zijn nieuwe hekken die ontworpen zijn om het dier buiten de wei te houden. Door deze hekken lopen stroomdraden en er hangen rode linten aan. De lichtschitteringen en het geluid dat de linten in de wind maken schrikken de wolven af.”

'Altijd hier geweest'

Dat de wolf wel in Nederland thuishoort is volgens de expert dan ook een overduidelijke ja. “Hij is hier altijd al geweest. De mens heeft hem ooit verdreven en nu keert hij terug. Dit is het natuurlijke leefgebied van de wolf en daarom horen wij samen met hem te leven.”

Brabant is een van de provincies in ons land waar de wolf niet alleen rondzwerft, er zijn ook wolven die van onze provincie hun vaste plek hebben gemaakt. In de regio van Eindhoven zit een wolf die al twee jaar daar rondloopt. Leo Linnartz vermoedt dat een wolf ook van de Kalmthoutse Heide zijn thuis heeft gemaakt.

Gevaar voor mensen

Leo vertelt dat er ontzettend veel informatie is over de wolf in Nederland. “De kans dat een wolf bijvoorbeeld een mens aanvalt is bijzonder klein. De meeste wolven zijn ontzettend schuw. Als een wolf zich toch agressief gedraagt tegen mensen wordt hij afgeschoten. Zo simpel is dat.”

"Wolven jagen ook veel liever op wilde dieren dan op schapen. Bij wild is het makkelijker om de mens te vermijden. Als er voldoende wild in een gebied is, zal een wolf veel liever achter een hert dan een schaap aan gaan.”

