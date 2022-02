Nelly (88) vindt troost in de Seniorenbus: 'Ik heb mijn auto weggegeven'

Een vrijwilliger van de Bossche Seniorenbus helpt een passagier uitstappen (foto: Seniorenbus Den Bosch)

Nelly van der Heijden (88) is een wandelende reclamezuil voor de Bossche Seniorenbus. Die bus brengt al bijna tien jaar ouderen naar hun kaartclubje, familie of ziekenhuis in de gemeente. "Ik krijg zo vaak de opmerking, kom jij met dat busje? Dan zeg ik: 'Voor dat geld kan ik zelf niet rijden!'"

En geld besparen is niet het enige voordeel dat Nelly ziet. "Ik hoef geen parkeerplaats te zoeken en ze geven mijn tas aan!" Nelly is een fanatieke gebruiker. "Toen mijn man nog leefde, zaten we zeker vier keer per week in het busje. Hij miste een been door een vaataandoening en was dus niet zo mobiel. Hij hoorde helaas bij de eerste corona-sterfgevallen twee jaar geleden. Mijn auto heb ik laatst aan de kleinkinderen gegeven, want de Seniorenbus vind ik ideaal." Toch is er een minpuntje. "De kantoortijden waarop ze rijden voorkomen dat je ergens kunt blijven plakken als het gezellig is", zegt Nelly.

Waardering is een belangrijke drijfveer voor vrijwel alle vrijwilligers (foto:Seniorenbus Den Bosch)

Voorzitter Rob van Bergen (66) van de Bossche Seniorenbus kent deze kritiek. "We zijn onze diensten aan het uitbreiden. We willen ook graag andere groepen bedienen, zoals jongeren met beperkingen." Heel eenvoudig is een ruimere 'dienstregeling' nog niet." We werken met vrijwilligers van 32 tot 81 jaar oud. Ouderen wil je niet laat op pad sturen en jongeren hebben ook nog een eigen leven", zegt de voorzitter. Maar er wordt aan gewerkt.

"Als de halte te ver lopen is of de boodschappen te zwaar zijn, dan willen we helpen."

Alle voordelen en gemakken die Nelly moeiteloos opsomt, hoort hij met plezier aan. "We willen ouderen betrokken houden bij de maatschappij. Als het openbaar vervoer lastig is, omdat de halte te ver lopen is of de boodschappen te zwaar zijn, dan willen we helpen." En dat met enkel vrijwilligers en van donaties en subsidie, vertelt de voorzitter. De populariteit van de Bossche Seniorenbus groeit. Ze zitten nu op 650 abonnees. En dat terwijl corona flink heeft huisgehouden in het ledenbestand. "We missen nu 100 voormalige gebruikers en toch zijn we gegroeid. De leden betalen maandelijks 6 euro en per rit 50 cent, ongeacht het aantal kilometers. Maar wel binnen de gemeentegrens."

Voorzitter Rob van Bergen bij een van de zes seniorenbussen van Den Bosch (foto:Seniorenbus Den Bosch)