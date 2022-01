Tegenstander van Willem II wordt geteisterd door corona en wil uitstel duel

PEC Zwolle heeft de KNVB gevraagd om de wedstrijd tegen Willem II vrijdagavond uit te stellen. De Overijsselse club kampt met de nodige coronabesmettingen binnen de selectie.

De KNVB bevestigt dat er uitstel is aangevraagd door PEC Zwolle. Maar er is nog geen besluit genomen of de uitwedstrijd van Willem II ook daadwerkelijk verplaatst wordt. Hoeveel spelers er bij PEC Zwolle besmet zijn met het coronavirus is niet bekend.

De wedstrijd in Zwolle stond gepland voor vrijdagavond acht uur. PEC-trainer Dick Schreuder bevestigt bij ESPN dat hij ‘veel problemen heeft’.