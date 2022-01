Mathieu van der Poel geopereerd in België en daarna op krukken naar huis

Mathieu van der Poel is donderdag in het ziekenhuis van het Belgische Herentals geopereerd. De wielrenner heeft al langere tijd problemen met zijn rug, maar de operatie had daar niets mee te maken. Van der Poel onderging een lichte ingreep aan de knie.

Van der Poel werd geopereerd door chirurg Toon Claes, die in het verleden al meerdere operaties aan de knieën van de wielrenner uitvoerde. Op krukken verliet 'MVDP' het ziekenhuis. Zijn ploeg Alpecin-Fenix gaf donderdagmiddag aan dat het ook nu om een ingreep aan de knie ging.

"Bij een vroegere valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf gekomen. En als gevolg van dat scheurtje was er littekenweefsel ontstaan waarin een verharde streng schuurde over het bot. Momenteel was dat pijnloos en hinderde het hem niet, maar richting de toekomst was dit nu het goede moment om proactief weg te nemen. Deze operatie stond los van de rugblessure waarvan Van der Poel momenteel herstellende is."

Rugproblemen

Van der Poel kampt al langere tijd met rugproblemen. De renner gaf aan dat hij sinds de Tour de France door rugpijn zijn gewenste niveau niet meer haalt. De harde val tijdens de olympische mountainbikewedstrijd heeft de situatie daarna absoluut niet beter gemaakt.

Hij begon onlangs aan zijn crossseizoen, maar na de veldritten in Dendermonde en Zolder zette hij daar alweer een punt achter. De strijd om de wereldtitel veldrijden, zou hij sowieso al laten schieten. Dat was een bittere pil voor de 26-jarige Van der Poel, die zijn wereldtitel nu niet kan verdedigen.

Voorjaarsklassiekers

Het is nu nog een groot vraagteken wanneer Van der Poel weer in wedstrijden actief zal zijn, ook deelname aan de voorjaarsklassiekers is absoluut geen zekerheid. "Ik maak me geen zorgen over de toekomst", zei de coureur begin januari. "Maar het frustreert me natuurlijk nu ik niet weet hoe lang deze rustperiode zal duren."

