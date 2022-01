'Handhaven met charme', niet direct boete voor winkels die volledig openen

Zeker tien Brabantse gemeenten gaan niet direct boetes uitdelen als winkeliers zaterdag hun zaak tegen de coronamaatregelen in volledig openen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. De meeste plaatsen zullen ondanks landelijk beleid kiezen voor de zachte hand. Die massale ongehoorzaamheid is volgens bestuurskundige Julien van Ostaaijen ‘bijzonder maar niet uniek’.

Volgens bestuurskundige van Tilburg University Julien van Ostaaijen is de reactie van gemeenten ‘niet uniek’. “Het is wel bijzonder dat het redelijk massaal lijkt te zijn. Burgemeester Depla van Breda deed dit een aantal maanden geleden met de horeca maar nu lijkt het wat breder te zijn.”

Ook Den Bosch kiest voor die zachte hand. “De huidige maatregelen zijn ingrijpend voor ondernemers”, zegt een woordvoerder. “We begrijpen dat ze voor hen moeilijk te verkroppen zijn. We gaan eerst het gesprek aan, en als het nodig is nemen we gepaste maatregelen.”

“We gaan eerst het gesprek aan”, licht de burgemeester toe. “Ik roep er niet toe op, maar er zal ook nu weer onvrede moeten worden geuit. Onze handhavers gaan eerst in gesprek, lopen daarna een rondje en zeggen tegen de ondernemer: ik hoop dat je over twee uur dicht bent.”

Volgens Ostaaijen is het opvallend dat juist op het thema corona gemeenten ervoor kiezen om met de hakken in het zand te gaan. “Corona ligt heel gevoelig en is maatschappelijk een beladen debat.”

Het verbaast de bestuurskundige overigens niet dat de lokale politiek een zachtere weg kiest: “De reactie komt wellicht voort uit opgebouwde frustratie. De landelijke overheid heeft de afgelopen jaren niet altijd open gestaan voor lokale problemen.” Als voorbeeld noemt Van Ostaaijen de bed-bad-brood-discussie en de aanpak van jeugdzorg.

Het is volgens de universitair docent dan ook niet vreemd dat gemeenten kiezen voor ‘de overtreffende trap’. “Als je in dit gevoelige debat zo’n signaal afgeeft is het behoorlijk serieus. Het is een stevig gevolg. Maar ik vind dit niet de meest verstandige weg.”

Het kabinet geeft vrijdag om zeven uur een nieuwe persconferentie over de versoepeling van de coronamaatrdegelen.