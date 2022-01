Horeca Eindhoven wil open, net als winkels: 'We hebben er alles aan gedaan'

De winkels mogen dit weekend weer open op afspraak, blijkt uit uitgelekte coronamaatregelen van het kabinet. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopte daarom dat ook de horeca weer open zou mogen. Vooralsnog lijkt dat niet te gaan gebeuren. Ruud Bakker van de KHN-afdeling Eindhoven voelt zich in de steek gelaten. Opnieuw.

Uit landelijke berichtgeving blijkt dat het kabinet het hoger onderwijs, de contactberoepen, winkels en sportscholen onder voorwaarden vanaf zaterdag weer wil openen. Maar de horeca blijft als het aan het kabinet ligt op slot. En dat is een gevoelig punt onder horecaondernemers.

Horeca dicht

KHN-voorzitter Ruud Bakker snapt er in elk geval niets van. Hij spreekt over een gebrek aan vertrouwen. "Volgens mij hebben wij zeker de afgelopen tijd aangetoond dat coronabesmettingen niet alleen uit de horeca voortkomen. De besmettingen stijgen immers, maar wij als horeca zijn dicht."

"Plaatsingen, checks, reserveringen: we hebben alles gedaan de afgelopen twee jaar om aan te tonen dat de horeca op een verantwoorde manier kan omgaan met het virus. Toch wordt er in Den Haag gezegd: jullie kunnen niet open. Ik snap er niets van."

Dat niet alles tegelijkertijd open kan en geleidelijke stapjes in een lockdown nodig zijn, zoals het kabinet impliceert, begrijpt Bakker evenmin. Hij zegt zich niet serieus genomen te voelen. "Hoe kan het dan dat in België de horeca wel open is? Dat de rest van de wereld open is, maar wij niet. Daar kan ik met mijn verstand niet bij."

Duidelijkheid

De Eindhovense horeca snakt naar duidelijkheid, zegt Bakker. De hoop dat een nieuw kabinet meer duidelijkheid zou bieden, is bij Bakker gauw vervolgen. "We hadden in elk geval beter verwacht. Dit valt van het eerste moment al direct tegen. Het is veelzeggend, maar weinig belovend."

Acties vanuit de horeca gaan er volgens Bakker niet volgen. "Maar we zijn het wachten wel een beetje beu. De horeca krijgt steeds de rekening gepresenteerd."

LEES OOK:

'Handhaven met charme', niet direct boete voor winkels die volledig openen