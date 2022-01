Smartdrugskoning Oscar kiest na huiveringwekkende carrière voor de muziek

Ooit werd hij door de Portugese politie 'gekroond' tot Master of Legal Drugs. Oscar Spierings (39) uit Den Bosch verdiende in Portugal dan ook bakken met geld als smartdrugsbaas. Hij werd op de hielen gezeten door Interpol en ging niet van huis zonder vuurwapen. Nu is zijn leven een stukje minder rauw. Maar zijn verleden vormde wel de inspiratie voor een autobiografie die leest als een thriller.

Tien jaar geleden floreerde de Bosschenaar nog als producent en verkoper van legale synthetische drugs in Porto, Portugal. Die roerige periode ligt nu ver achter hem. Zijn bloedstollende en waargebeurde verhaal tekende hij op in het lijvige, maar filmisch geschreven autobiografie ‘Master of Legal Drugs’.

"Er is op mij geschoten en ik heb zelf geschoten. Mijn ‘ladykiller’, een pistool, was ook niet bedoeld om mee te dreigen, maar om iemand mee voor zijn bolle kop te schieten wanneer het nodig zou zijn”, onthult Oscar in een exclusief interview met Omroep Brabant.

“Toen ik vrienden vertelde over wat ik allemaal had meegemaakt, zaten ze met hun ogen en oren wijd open. Ze zeiden dat ik er een boek over zou moeten schrijven. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb er een jaar aan gewerkt”, vertelt Oscar, die na een leven van ‘totale waanzin’ inmiddels ook aan de weg timmert als succesvol EDM-muziekproducer onder de naam Soscobar.

Oscar heeft een goede jeugd, valt op door zijn intelligentie, maar hij belandt in een Belgisch internaat omdat hij tegelijkertijd ook ‘zeer lastig’ is. Hij droomt ervan maffiabaas te worden. Op het internaat ontdekt hij dat hij geld kan verdienen door zijn ADHD-medicijnen niet langer door het toilet te spoelen, maar te verkopen aan vrienden. Daarmee is het zaadje voor zijn latere carrière geplant.

Als vijftienjarige tiener handelt hij in xtc-pillen. Een paar jaar later is hij straatdealer van cocaïne en hij begint uiteindelijk ook met het kweken van wiet. “Er kwam toen flink wat geld binnen, maar dat gaf ik even hard weer uit. De omloopsnelheid is op die leeftijd natuurlijk erg hoog.”

Oscar vertrekt naar Portugal waar hij een internationaal uitzendbureau in technisch- en bouwpersoneel opbouwt. Op het hoogtepunt van zijn bedrijf heeft hij zeventig man aan personeel in dienst: Portugezen die bij gerenommeerde Nederlandse bedrijven werken zoals BAM, Imtech en Shell. De recessie in 2009 betekent het einde van zijn onderneming en het begin van zijn leven als ‘Master of Legal Drugs.’

Deze bijnaam krijgt hij van de Portugese politie die hem vanaf nu voortdurend in het vizier houdt. Aanleiding is de ‘Narco Lounge’ die Oscar is begonnen en van waaruit hij legale designerdrugs maakt en verkoopt. Smartdrugs zijn nog een betrekkelijk nieuw fenomeen en blijken een gat in de markt. Zeker nu gebruikers ontdekken dat de middelen dezelfde uitwerking hebben als de verboden varianten.

De Bosschenaar maakt gebruik van de mazen in de wet en hij verdient duizenden euro’s per dag. “De winsten gingen tot wel 150 keer over de kop. Dat is natuurlijk de natte droom van iedere ondernemer”, schrijft hij in zijn boek. Oscars roem stijgt en zijn zaak ‘Little Amsterdam’ in Porto duikt steeds vaker op in de Portugese media. Maar het blijft niet bij Portugal. Binnen korte tijd groeit hij uit van nationale legale drugsboef naar wereldspeler op het gebied van de smartdrugs.

In zijn boek beschrijft Oscar de huiveringwekkende gebeurtenissen die zich daarna in rap tempo opstapelen. Intriges, intimidaties en die keer toen criminelen bij hem aan de deur stonden: “Het was midden in de nacht. Ik zag lichtflitsen en ik hoorde: pang, pang, pang. Verdomme, dacht ik. Ze schieten op mij. Ik rende naar buiten, kroop achter mijn auto en schoot terug. Toen gingen die gasten ervandoor.”

Op enig moment besluit de Portugese politie dat het welletjes is. Het gevaarlijke spel is uit voor de ‘Master of Legal Drugs’. De huiveringwekkende details over het begin van het einde beschrijft Oscar in zijn boek. Ook hoe hij aan een gevangenisstraf weet te ontkomen en hoe hij daarna in een ‘schijtstorm’ eenzaam achterblijft in Portugal.

Oscar rekent in de autobiografie af met zijn verleden en met de in zijn ogen hypocrisie rondom smartdrugs. Tussen de hoofdstukken door speelt zijn nieuwe passie een grote rol: Muziek. "Want ik geloof dat boeven ook echt kunnen veranderen." Door de QR-codes te scannen, kun je luisteren naar de door hem geproduceerde EDM-tracks.

‘Master of Legal Drugs’ is voor Oscar zijn rauwe waarheid en voor de lezers een verhaal dat zich laat lezen als een misdaadthriller. En misschien ooit nog een film? “Wie weet, ik ken films die een stuk minder spannend zijn.”