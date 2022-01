Eran Zahavi blijft toch bij PSV ondanks overval en inbraak

PSV-spits Zahavi (foto: ANP).

Eran Zahavi maakt het seizoen ‘gewoon’ af bij PSV. Dat heeft coach Roger Schmidt gezegd in de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen. Er was twijfel over het aanblijven van de Israëliër, omdat zijn vrouw zich niet meer veilig zou voelen na een overval en een inbraak. Omdat Zahavi nog geblesseerd is, kan hij zondag in Groningen niet spelen.