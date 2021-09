Vrouw van PSV'er Zahavi was doodsbang bij overval: 'Don't hurt my kids!'

Een compositietekening van de overvallers vergroot

Het was een half uur durende nachtmerrie die de vrouw van PSV'er Eran Zahavi en hun kinderen moesten ondergaan, toen ze in mei van dit jaar thuis in Amsterdam werden overvallen. De politie heeft de daders nog altijd niet te pakken en toonde dinsdagavond bewegende beelden in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Janneke Bosch

Het was op Moederdag, zondag 9 mei van dit jaar. Zahavi was met PSV onderweg naar de uitwedstrijd bij Willem II in Tilburg, toen hij halsoverkop terug naar huis moest. Zijn vrouw en kinderen waren slachtoffer van een gewelddadige overval.

"Achter de eerste dader kwam een andere jongen, met een vuurwapen."

Twee daders drongen de woning binnen, ze deden zich voor als postbezorgers. "Toen ik de deur opendeed, duwde de eerste dader mij naar binnen, tegen de muur aan. Achter hem kwam een andere jongen met een vuurwapen", zo vertelde de vrouw van Zahavi tegen de politie.

Behalve de vrouw waren er ook vier jonge kinderen in huis. Hun eigen kinderen en een vriendje. Die waren boven op het moment dat de overvallers binnenkomen, maar ze ontkwamen niet aan de overvallers. De tweede dader liep namelijk naar boven. De vrouw van Zahavi probeerde hem nog tegen te houden. "Please, my kids are upstairs. Please don't hurt my kids!", heeft ze naar hem geroepen.

Maar de overvallers negeerden haar en gingen naar boven. Een van de kinderen werd door een overvaller onder schot gehouden. Alle kinderen en hun moeder werden vastgebonden. De kinderen zagen hoe hun moeder werd mishandeld en haar haar werd afgeknipt. De overvallers wilden dat ze vertelde waar de sieraden werden bewaard.

"We zullen ons nooit meer zo veilig voelen als voor de overval."

Uiteindelijk gingen de overvallers er met contant geld, horloges en sieraden vandoor. Het leven van het gezin Zahavi zal nooit meer hetzelfde zijn, zo laat de PSV'er via de politie weten. Het gezin is dankbaar voor de steun die ze uit veel hoeken hebben gekregen, maar wordt ook nog permanent beveiligd. "We zullen ons nooit meer zo veilig voelen als voor de overval", zegt Zahavi tegen de politie.

Voor het eerst heeft de politie nu bewegende beelden getoond van de twee overvallers. Ze kwamen op de fiets aan bij het huis in Amsterdam en vertrokken ook weer op de fiets. De twee mannen waarnaar de politie op zoek is, zijn beiden rond de twintig jaar oud en tussen de 1,65 en 1,70 meter lang. Een van hen was donkergetint en ongeschoren.

De tweede man was lichtgetint en had zwart krullend haar. Hij droeg een lichtblauw medisch mondkapje en een olijfgroene jas. Ook hadden de mannen een zwarte tas met hengsels bij zich.

Van de daders zijn dna-sporen gevonden, op de fietsen en op een mondkapje dat een van de twee heeft achtergelaten. Dat heeft nog niet naar de daders geleid.

Bekijk hier de uitzending van Opsporing Verzocht:

