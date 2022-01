'Blijf actievoeren, dan wordt er geluisterd', zegt horecabaas Ruben

1/1 Ruben Boset over het horecaprotest tijdens KRAAK

Het horecaprotest van zaterdag werd precies de positieve eendagsvlieg die de Brabantse horeca kon gebruiken. Uitbater Ruben Boset van Tuinhuis Culinair en van Zjuu Brunch & Borrelbar in Tilburg hoopt dat de dag nog een verolg krijgt. "Als er genoeg mensen in opstand blijven komen, dan wordt er uiteindelijk naar geluisterd", zegt hij.

Uitbater Ruben Boset kijkt met een dubbel gevoel terug op zijn initiatief, want Tilburg in het geheel een beetje achter. "Het is gedeeltelijk geslaagd, maar ik heb er nog niks aan."

Als het aan Boset ligt, is het horecaprotest van zaterdag pas het topje van de ijsberg. Samen met een aantal horecaondernemers in Tilburg zette hij het protest in Kruikenstad op poten. Maar daar viel het draagvlak vanuit de zaken een beetje tegen.

Veel ondernemers hielden, ondanks de oproep, hun terrassen gesloten. "Een gemiste kans", vindt Boset. "Als totale branche was dit de kans om een statement te maken. Dat is in Tilburg niet opgepakt, maar ik hoop dat dat nog gaat komen."