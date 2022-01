Brabanders genieten ervan om weer écht te winkelen

In de Brabantse binnensteden is zaterdag ouderwets genoten van de mogelijkheid om weer fysiek te winkelen. De niet-essentiële winkels verwelkomden zaterdagshoppers en sommige horecaondernemers gooiden uit protest toch hun zaak open.

In Breda kozen ze ervoor om de horeca gesloten te houden maar in Eindhoven waren verschillende terrasjes gevuld. Inwoners van Den Bosch trokken eropuit naar het terras en ook in de Tilburgse binnenstad bleek veel bedrijvigheid.

Voorzichtig op het Bossche terras

Al die bezoekers zorgden voor een uitgelaten sfeer in de binnensteden. Met een cocktail of een wijntje in de hand zat het in de Korte Putstraat in Den Bosch vol met klanten die graag een steunbetuiging wilden brengen aan de horeca. Daar opende ongeveer de helft van de horecaondernemers zijn zaak. De meeste klanten bleven wel voorzichtig vanwege de hoge besmettingsgraad.

Een plekje in de buitenlucht had daarom voor veel mensen de voorkeur, omdat dat toch wat veiliger voelt ondanks de kou. Een warm drankje erbij maakte veel goed.

Niet-essentiële winkels open

Bij de winkels in de Kerkstraat in Den Bosch haalden shopliefhebbers hun hart op. Ze scoorden wat nieuwe kleren voor zichzelf, of voor de kinderen.

In Tilburg had het publiek goed de ruimte, slechts een paar terrassen op de Korte Heuvel waren geopend en die zaten gelijk ook goed vol.

Het aantal bezoekers in de Brabantse binnensteden bleef binnen de perken en leidde uiteindelijk nergens tot problemen.