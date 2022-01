Oosterhout viert dit jaar carnaval met Pinksteren

Oosterhout heeft alle carnavalsactiviteiten voor februari afgelast, maar hoopt het feest met Pinksteren in te halen. Het programma moet nog vorm krijgen, maar de gemeente verwacht dat ook de Grote Optocht dan plaats zal vinden. Voor februari wordt er gezocht naar (online) alternatieven zodat er toch carnaval gevierd kan worden.

Dat heeft de Oosterhoutse carnavalsvereniging De Smulnarren zondag bekendgemaakt.

Duizenden mensen

“De persconferentie van 14 januari haalt wat druk van de ketel, maar biedt ons onvoldoende ruimte en perspectief om een evenement te organiseren waar naar verwachting duizenden mensen op af gaan komen. Volgens de huidige normen krijgen we daar geen vergunning voor, ook niet in februari”, valt te lezen in het persbericht.

In samenspraak met verschillende partijen werkt de vereniging nu aan een carnavalesk programma tijdens het Pinksterweekend van 4 t/m 6 juni.

Perspectief en vrolijkheid

"We willen perspectief bieden. Tijdens het Pinksterweekend hopen we wat vrolijkheid terug te brengen. We verwachten dat Halfvasten te vroeg is voor een feest zonder anderhalve meter", vertelt Ernst-Jan van Langh (voorzitter van de Oosterhoutse carnavalsvereniging).

In het programma, dat de komende tijd meer vorm zal krijgen, komen carnavalstradities in een aangepaste vorm terug. Als de maatregelen het toelaten, zal de Grote Optocht daar ook onderdeel van uitmaken.

Alternatieven voor februari

Voor februari roept de club alle inwoners van Kaaiendonk op om mee te denken over ludieke alternatieven zodat carnaval ook in februari toch gevierd kan worden. Want, zo luidt het motto van de carnavalsvereniging: "Wat er ook gebeuren zal, we vieren altijd carnaval!"

