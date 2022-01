Carnavalsoptocht in Tilburg mogelijk met Halfvasten

Carnaval in onbezorgde tijden (Archieffoto: Karin Kamp)

In Tilburg is een alternatieve datum geprikt voor de carnavalsoptocht. Mocht de coronapandemie toch roet in het eten gooien komende carnaval, dan wordt de optocht naar 27 maart verplaatst, Halfvasten.

Het is geen definitieve verplaatsing van het evenement, maar de Carnavalsstichting Tilburg wil zo min mogelijk risico nemen. Het carnavalsfeest houden in de zomer, daar zijn ze in Tilburg niet heel enthousiast over. "Carnaval is cultureel erfgoed en de katholieke traditie hoort daarbij: waarbij Aswoensdag, het begin van het vasten, veertig dagen voor Pasen ligt."

"Veel Kruiken en Kruikinnen houden van de charme van de koude periode."