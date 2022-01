Is de Strabrechtse heide zijn wolf kwijt?

Foto: BIJ12

Hield de wolf die werd doodgereden op de A67 eerder huis op de Strabrechtse heide en gaat het dus om het dier dat daar een flink aantal schapen doodbeet? Of kwam deze wolf heel ergens anders vandaan? "We weten het niet", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging en coördinator van het Wolvenmeldpunt. In het voorjaar kan de vraag wél beantwoord worden.

Maandagnacht werd op de A67 bij Aalst een wolf doodgereden door een bestelbus. De bestuurder van de bestelbus sleepte het dier samen met een andere automobilist naar de kant van de weg. "De wolf van de Strabrechtse Heide is nog niet in deze specifieke omgeving gesignaleerd", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. "Bovendien is de inrichting van de weg niet uitnodigend genoeg om over te steken. Er staat onder meer een geluidswand." Volgens Lelieveld is de wolf in het heidegebied wel een reu, evenals de aangereden wolf.

"Waarschijnlijk kon de wolf de A67 niet meer af."