Tien dieren komen om bij brand in Beekse Bergen: tbs geëist tegen verdachte

Tegen een man uit Eemnes is tbs met voorwaarden geëist, omdat hij in maart 2020 brand zou hebben gesticht in een dierenverblijf in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Acht impala’s en twee koedoes (beide antilopesoorten) kwamen in de vlammen om. Ook werd een pinguïnnest verstoord. Het kuiken dat die dag uit het nest kwam, overleed.

Bij de brand gingen verder de buitenverblijven van de nijlgaus (ook een antilopesoort) en cheeta’s compleet verloren. De dieren kwamen met de schrik vrij. Ook een stal brandde af. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Breda was de man volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij pleegde zijn daad, zo werd duidelijk tijdens de rechtszaak, in een manische periode.

'Eén met de natuur'

Zelf zei de verdachte: "Ik was ontevreden over alle mensen die er zijn. Ik wilde één worden met de dieren, één met de natuur. Ik kwam oog in oog met de jachtluipaarden. Ik voelde toen dat ik iets moest doen, omdat ze gevangen waren. Ik dacht: ik moet alles doen om ze vrij te krijgen."

Hij kwam pas bij zinnen toen hij op drie plekken brand had gesticht en inzag dat dat juist gevaarlijk was voor de dieren. Toen sloeg hij een ruit in van het restaurant in het park, in de hoop dat de brandweer zou komen.

De Utrechtse verdachte (27) werd drie maanden na de brand opgepakt. Hij was al langer in beeld bij de politie, maar de man was onder behandeling bij een psychiatrische instelling. Toen de behandeling klaar was, is hij meteen aangehouden. Ondertussen bleef hij wel (verplicht) medicijnen gebruiken en hiermee wil hij nog jaren vrijwillig doorgaan. Mocht hij zich niet willen laten behandelen, dan moet hem tbs met dwangverpleging worden opgelegd, vindt justitie.

Dieren 's ochtends dood gevonden

Het vuur brak ’s nachts uit. De impala’s en koedoes werden later op de ochtend gevonden toen verzorgers begonnen aan hun ronde. In verband met de kou moesten de dieren binnen overnachten. Op de plek waar de impala's verbleven is inmiddels een neushoornverblijf gebouwd.

