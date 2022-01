André (73) knapt op na zware mishandeling oudjaarsnacht: 'Zo veel liefde'

De drie jongens die André Emonds (73) uit Boekel in de nieuwjaarsnacht zwaar mishandelden, hebben zich gemeld. De familie van André is nog altijd boos, maar ook opgelucht dat de daders bekend zijn. En vooral ook dat André opknapt. Dochter Suze vertelt dinsdag: “Mijn vader is weer aan het werk gegaan en herstelt goed van zijn verwondingen.”

Nu, bijna drie weken later, vertelt Suze: “Alles is aardig aan het genezen. De verwondingen in zijn gezicht, de kiezen en andere tanden in zijn mond, de gekneusde ribben, de blauwe plekken. Maar wat hem overkomen is, is en blijft vervelend, al zou hij een volgende keer hetzelfde hebben gedaan."

Ze vervolgt: "Mijn vader is een hele sterke, stoere man. Hij is 73, maar dat zou je hem niet geven. Toen hij daartoe in staat was, heeft hij meteen bij de politie een verklaring afgelegd. Hij is ook weer aan de slag gegaan met zijn grondverzetbedrijf.”