Man dreigt burgemeester 'door haar kop' te schieten: 40 uur taakstraf

De 42-jarige man uit Oss die burgemeester Wobine Buijs en een reclasseringsmedewerker van Novadic-Kentron met de dood bedreigde, is ook in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur.

De Ossenaar stuurde zijn slachtoffers vorig jaar juni een e-mail. Daarin stond dat hij ze ‘door hun kop wilde schieten’. De man kreeg verder een contactverbod voor de duur van een jaar.

De Ossenaar is een bekende van justitie. De man is meerdere keren veroordeeld voor geweldsmisdrijven en kreeg in 2012 al eens drie maanden cel en tbs met voorwaarden.

Bedreigd

Het is niet voor het eerst dat burgemeester Buijs werd bedreigd. Vorig jaar werd bekend dat zij aangifte had gedaan tegen een van de verdachten in de zaak van Operatie Alfa, die draait rond een woonwagenfamilie. Ook voelde zij zich bedreigd door Arie den Dekker uit Oss, die in juli een eind aan zijn leven maakte.

