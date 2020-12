Man dreigde de burgemeester van Oss door haar hoofd te schieten: 40 uur werkstraf

Burgemeester Wobine Buijs. vergroot

Een man heeft een taakstraf van veertig uur gekregen omdat hij burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss in een mail met de dood heeft bedreigd. De rechtbank in Den Bosch heeft dit woensdag bepaald. De 42-jarige man uit Oss heeft financiële problemen.

Hij schreef vorig jaar juni onder meer dat hij de burgemeester en een reclasseringsmedewerker van Novadic-Kentron 'door hun kop wilde schieten.' De rechter vindt dit zover gaan dat hij de man ook verbood om gedurende één jaar contact te zoeken met zijn slachtoffers.

De verdachte zei dat hij niet de bedoeling had om iets af te dwingen of de burgemeester en de reclasseringsmedewerker te bedreigen. De advocaat van de verdachte zei dat zij in hun functie ‘een dikkere huid’ moeten hebben. De rechtbank was het daar niet mee eens.

Beide slachtoffers hebben een publieke functie en ze verdienen daarom in het bijzonder bescherming, vindt de rechtbank. Het gedrag van de verdachte is niet te tolereren, zo staat in de uitspraak.

Man was gefrustreerd

De rechtbank hield nog wel rekening met de financiële problemen van de man uit Oss. Hem wacht nog eens een taakstraf van veertig uur wanneer hij opnieuw in de fout gaat. Hiervoor geldt een proeftijd van twee jaar. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van dertig uur geëist en nog eens dertig uur als hij zich weer zou misdragen.

Het is niet voor het eerst dat burgemeester Buijs werd bedreigd. Eerder dit jaar werd bekend dat zij aangifte had gedaan tegen een van de verdachten in de zaak van Operatie Alfa, die draait rond een woonwagenfamilie. Ook voelde zij zich bedreigd door Arie den Dekker uit Oss, die in juli een eind aan zijn leven maakte.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0800-0113.

