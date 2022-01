Spookvilla waar jongens werden mishandeld speelt rol in mega-drugsproces

De spookvilla aan de Robijndijk in Roosendaal waar begin deze maand twee tieners lange tijd zijn vastgehouden en mishandeld, is niet zomaar een willekeurige leegstaande woning. Het huis speelt een belangrijke rol in een omvangrijke internationale drugszaak.

De Colombiaanse Elsa P. uit Etten-Leur kocht het huis in 2012 voor 700.000 euro. Ook deze 65-jarige vrouw is verdachte in de mega-strafzaak. Of het C. was die in de villa woonde is onduidelijk. De bewoning zou in dat geval echter van korte duur zijn geweest. Vanwege de vermeende drugstransporten en witwaspraktijken legden Justitie en de Belastingdienst in 2015 en 2018 beslag op de woning.

De drugslijn werd tijdens een grootscheepse politieactie in juni 2015 opgerold. Ruim 200 agenten vielen in Roosendaal en Etten-Leur 24 panden binnen waaronder huizen, growshops en andere bedrijfspanden. Daarbij werden grote hoeveelheden drugs, wapens, auto's, geld en geldtelmachines in beslag genomen. Naast Said C. werden nog veertien verdachten gearresteerd, onder wie een aantal van zijn familieleden.

De lopende strafzaak draait rond oud-coffeeshophouder Saïd C. (56) uit Roosendaal. Justitie beschuldigt C. ervan dat hij samen met familieleden miljoenen euro’s heeft verdiend met het jarenlang smokkelen van wiet en hasj naar onder meer Frankrijk.

De twee mannen van 18 en 22 jaar uit Roosendaal en de 41-jarige vrouw uit Etten-Leur werden diezelfde avond nog aangehouden en later ook weer vrijgelaten. Of zij banden hebben met de familie van Saïd C. kon het Openbaar Ministerie woensdag niet zeggen. Het gaat in elk geval niet om de verdachten die in bij de grote politieactie in 2015 zijn gearresteerd.

Alarmsysteem afgegaan Zo gebeurde ook op dinsdag 4 januari. Twee nieuwsgierige tieners waren in het huis aan het 'chillen’. Ze werden vervolgens door twee mannen en een vrouw urenlang vastgehouden, geschopt, geslagen en bedreigd. Het drietal was naar het huis toegekomen nadat, hoogst opmerkelijk, het alarmsysteem van het huis was afgegaan.

Sindsdien staat de villa er leeg en vervallen bij. Daarmee is het huis een aantrekkelijk doelwit voor vandalen of jongeren die het spannend vinden een kijkje in de woning te nemen.

De strafzaak rond Saïd C. kent opmerkelijke zijlijnen. Zo vroeg Marokko om de uitlevering van C. vanwege drugshandel en het mogelijk financieren van protesten in het Rif-gebied in het noorden van dat land.

De Roosendaler met de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit werd in 2007 parlementslid in Marokko en was de drijvende kracht achter de 'Beweging 18 september voor de bevrijding van de Rif-Republiek'. De rechter in Nederland bepaalde enkele jaren geleden dat de activist niet uitgeleverd mag worden, omdat er grote kans bestond dat hij geen eerlijk proces krijgt.

En in 2020 kwam Saïd C. in het nieuws nadat in het Spaanse Marbella een handlanger van hem werd ontvoerd. Mogelijk zijn Franse huurmoordernaars verantwoordelijk voor zijn verdwijning. Zuid-Spanje is geen onbekend terrein voor de Roosendaalse familie. Toen in 2015 meerdere familieleden werden opgepakt, had de familie daar meerdere huizen.

Verdachten in vrijheid

Saïd C. en de veertien medeverdachten wachten op dit moment hun strafproces in vrijheid af. Het Openbaar Ministerie kon woensdag geen antwoord geven op onder meer de vraag waarom de zaak na ruim zes jaar nog niet is afgerond.

Eind november kwam de drugszaak voor het laatst op zitting. Toen werd de grootschalige drugszaak pro-forma behandeld voor de rechtbank in Breda. Wanneer de inhoudelijke behandeling gepland staat, is bij de rechtbank niet bekend.

