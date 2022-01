Mishandeling in spookvilla: mannen vrijgelaten maar nog wel verdacht

Het huis waar de twee jongens werden vastgehouden en mishandeld

De twee verdachten die vorige week dinsdag twee jongens vasthielden en mishandelden in een leegstaand huis in Roosendaal, zijn dinsdag vrijgelaten door de rechter-commissaris. “Het onderzoek is nog niet klaar en de twee blijven nog steeds verdacht”, stelt een woordvoerster van het Openbaar ministerie.