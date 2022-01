Ouders twijfelden geen moment over vaccinatie tegen de Mexicaanse griep

Veel ouders twijfelen of ze hun jonge kinderen laten vaccineren tegen COVID-19. Ook kinderen van 5 tot 11 jaar kunnen nu worden ingeënt. Bij de vorige pandemie, de Mexicaanse griep in 2009, leek het erop dat ouders veel minder problemen zagen. Ze reden zo massaal met hun auto's naar een vaccinatielocatie in Tilburg dat het verkeer totaal vastliep.

Tijdens de Mexicaanse griep werden kwetsbare mensen ook gevaccineerd. De risicogroepen die we nu kennen, zoals ouderen en mensen met longproblemen, werden toen geprikt, maar ook jonge kinderen. 69 procent van hen kreeg een eerste prik, 58 procent ook de tweede.

Vooral de files op weg naar de vaccinatielocatie waren onderwerp van gesprek. Er waren toen weinig vragen over de veiligheid ervan. Nu gaat het veel vaker over de twijfels die ouders hebben: wil ik mijn kind wel laten inenten? Hoe kan dat?

Korter

Ted van Essen was huisarts en schreef na de Mexicaanse griep een terugblik. Volgens hem twijfelden minder mensen over de vaccinatie van kinderen, onder meer doordat de pandemie toen veel korter duurde.

“Er was minder tijd om het vertrouwen te laten zakken”, zegt hij. Een ander verschil is dat tegen de Mexicaanse griep een bekend vaccin werd gebruikt. “Binnen een half jaar na het begin van de pandemie was er een vaccin. Dat was hetzelfde vaccin als tegen de griep, maar dan met het virus van de Mexicaanse griep.”

Bijwerkingen

Overigens lijkt het erop dat het vaccin destijds niet helemaal ongevaarlijk was. Er is een kleine groep kinderen die narcolepsie heeft gekregen na het vaccin. Je kan dan zomaar overdag in slaap vallen. Ook kunnen je spieren plotseling verslappen bij heftige emoties.

Hoewel er veel onderzoek naar is gedaan, is nog steeds niet duidelijk of de ziekte ook echt werd veroorzaakt door het vaccin. Letselschade-advocaten John Beer en Lucas Hogeling staan de families van 11 kinderen bij die narcolepsie hebben.

Al in 2014 gaf minister Schippers van Volksgezondheid opdracht om te kijken of dat door het vaccin komt en of er een schikking bereikt kan worden. Advocaat Hogeling zegt dat mogelijk dit jaar ook echt afspraken gemaakt worden.

In deze video uit 2009 zie je dat er vooral verkeersproblemen waren: