Hoofdverdachte drugszaak Martien R: 'Goed gevoel bij het hof'

Martien R. aan het begin van de rechtszaak in mei 2021 (tekening Adrien Stanziani).

Martien R. heeft een goed gevoel overgehouden aan de eerste zitting in zijn strafzaak bij het gerechtshof in Den Bosch. "Ik hoop dat u kritisch en nieuwsgierig bent. Ik heb er een goed gevoel bij. Recht is recht en krom is krom", zei hij aan het eind van de dag.

R. werd in september vorig jaar veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank leidde hij een crimineel familienetwerk dat handelde in wapens en drugs. Met hem werden elf familieleden en twee anderen veroordeeld voor onder meer deelname aan de criminele organisatie en handel in verboden zaken. Het was het grootste drugsproces ooit in Brabant. De zaak beleefde bij de rechtbank een unieke setting, doordat nagenoeg alle verdachten én hun advocaten de zaak boycotten. Ze vreesden een vooringenomen rechtbank. Donderdag stond de eerste zitting van het hoger beroep op de agenda.

"Ik werd op een gegeven moment zelfs bang van mezelf."