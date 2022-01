In deze oude gevangenis komen 200 statushouders te wonen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Zo komen in deze gevangenis 200 statushouders te wonen

Aanstaande dinsdag komen de eerste 50 statushouders in de voormalige Willem-II gevangenis in Tilburg. De puntjes worden nu nog op de i gezet om te zorgen dat alles op tijd klaar is. In totaal is er plek voor 200 statushouders. Omroep Brabant kreeg alvast een rondleiding over het terrein.

Agnes van der Straaten & Marvin Hop Geschreven door

"De afzuiginstallatie hier moet nog worden aangesloten", zegt Elly van Hombergh, de locatiemanager van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), terwijl ze door de nu nog lege gangen van een van de twee panden loopt. In een ander deel van het pand worden nog sloten vervangen, schoongemaakt en worden wasmachines nog aangesloten. Op de vraag of ze alles op tijd gaat halen is ze heel duidelijk: "We moeten wel, de statushouders komen en dan moet alles gewoon klaar zijn". De gemeente Tilburg liet in oktober weten 200 statushouders op te gaan vangen op het voormalige kazerneterrein aan de Ringbaan Zuid. Statushouders zijn mensen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De Koning Willem II-kazerne was voorheen een Penitentiaire Inrichting, een gevangenis. In 2017 werd die gesloten en sindsdien wordt het gebouw gebruikt voor politie- en militaire oefeningen. Het oude gedeelte van de kazerne is inmiddels gesloopt. Tot november van dit jaar wordt het terrein gebruikt om statushouders op te vangen. Hokje om het toilet

Van Hombergh laat zien hoe een kamer voor twee statushouders eruit gaat zien. "Een stapelbed, een kleine tafel, wat kasten en een koelkastje." Daarnaast is er ook een toilet en wasbak op de kamer, met een hokje eromheen. Dat is nieuw: toen het nog een gevangenis was, was dat hokje er nog niet. "Dan zat je hier toch alleen. Nu dat je met z'n tweeën hier bent, soms ook vreemden van elkaar, is het wel fijn dat je even wat privacy hebt." Daarnaast komen ook alleen maar mensen die dezelfde taal spreken met elkaar op de kamer. "Je moet elkaar wel begrijpen als je op 2 bij 4 meter woont, anders is er geen beginnen aan".

Lahlah, Van Hombergh en Simons bij de opvanglocatie