Emotioneel afscheid van volkszanger Arno Sloot: 'In één keer is hij weg'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Uitvaart van Arno Sloot

Fakkels, applaus en tranen vrijdagochtend bij de Heilige Michaëlkerk in Sint-Michielsgestel. Er werd afscheid genomen van volkszanger Arno Sloot. Na een besloten afscheidsdienst in de kerk begeleidden honderden vrienden, collega’s en fans van Arno hem naar zijn laatste rustplaats. "Het komt nu pas binnen dat hij er niet meer is," vertelt vriend en collega zanger Peter Hellings.

Vorige week vrijdag overleed de volkszanger op 48-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Terwijl de rouwauto voorbij rijdt legt Eric Creusen witte rozen op de wagen. "Ik ben een groot fan van hem en hij kwam in Schijndel vaak optreden. Maar ik ken hem al van vroeger toen hij als stukadoor bij mijn vader werkte."

''Dan stonden we op maandag met een kater op het werk."

Creusen glimlacht al hij over Arno praat. "Ik ben blij dat ik hem gekend heb. We hebben veel gelachen met elkaar en we gingen vaak uit samen. En dan stonden we op maandag met een kater op het werk. Op de bouw was het ook altijd dolle pret met Arno." Als de rouwauto in beeld komt ontsteken tientallen mensen een fakkel. Er klinkt een voorzichtig applaus, terwijl anderen hun tranen niet kunnen bedwingen. Zo ook Inge Kivit en Chantal van der Wiel. "Wij houden van Arno," begint Inge. "Hij kwam altijd in Vught als we een feestje hadden en dat was dan de top act van de avond. Wij zijn echt zijn grootste fans."

"In één keer is hij weg. Nu pas komt het binnen dat hij er niet meer is."

"Ik ben zo geschrokken van zijn overlijden. Ik kan het nog altijd niet geloven", vervolgt Chantal. Inge vult aan dat ze niet moet denken aan het volgende feestje, waar Arno niet meer bij is. "Ik mocht altijd mee het podium op, hij zingen en ik playbacken." Peter Hellings heeft een brok in zijn keel. "Hij stond altijd voor je klaar." Hellings, zelf ook een volkszanger, was namen het ‘Krek Wa Anders Bal’ uit Schijndel bij het afscheid. Een carnavalsfeestje voor de gehandicapten. "Dat deed hij altijd belangeloos en we maakten er dan een mooi feestje van samen." Terwijl de rouwauto met daarin Arno langzaam verdwijnt, schiet Hellings vol. "In één keer is hij weg. Nu pas komt het binnen dat hij er niet meer is." LEES OOK:

Jan Biggel over zijn maatje Arno Sloot: 'God, wat heb ik met hem gelachen'

Fakkels en applaus voor Arno Sloot (foto: Noël van Hooft)