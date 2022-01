PSV krijgt NAC Breda op bezoek in kwartfinale beker, RKC ontvangt AZ

PSV heeft het getroffen bij de loting voor de kwartfinale van het toernooi om de KNVB Beker. De ploeg wist al dat ze thuis zou spelen. Zaterdagavond bleek dat de op papier minst zware tegenstander op bezoek komt: NAC Breda.

Toch moet PSV op zijn hoede zijn. De vier voorgaande keren dat de Brabantse ploegen elkaar in cupverband troffen, werd de Eindhovense formatie door NAC uitgeschakeld. Dat was onder meer in het seizoen 2019-2020. In Breda werd het toen 2-0. Ook de andere overwinningen boekten de geel-zwarten overigens in het eigen Rat Verlegh Stadion. Wie er ook gaat winnen: er zit minstens één ploeg uit Brabant bij de laatste vier.

RKC Waalwijk had ook een thuiswedstrijd toegewezen gekregen. De nummer 14 van de Eredivisie mag op eigen veld ten koste van AZ een ronde verder zien te komen. De andere wedstrijden die uit de koker kwamen, waren Ajax - Vitesse en NEC - Go Ahead Eagles. Deze duels worden op 8, 9 en 10 februari afgewerkt, mogelijk met publiek, zo lekte zaterdagavond uit.

Vier ploegen wisten na de vorige bekerloting al dat ze thuis zouden spelen, omdat gemeenten en politie anders te weinig tijd hadden om zich voor te bereiden, zo verklaarde een woordvoerder van de KNVB. Dat waren behalve PSV en RKC dus ook Ajax en NEC.

Ook voor de halve finale zijn de thuisspelende ploegen bekend. Mocht RKC de halve finale halen, dan mag het in het Mandemakers Stadion aantreden. Ook de winnaar van NEC - Go Ahead Eagles speelt op eigen veld. Dat betekent dat PSV in deze fase van het bekertoernooi, bij winst op NAC, een uitwedstrijd voor de boeg heeft. Of NAC moet wederom stunten.