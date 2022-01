Wachten op privacy instellingen... ME bij het stadion van PSV (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige 1/2 Geen fans welkom rond Philips Stadion tijdens kraker PSV-Ajax

Er is massaal politie en ME op de been in Eindhoven vanwege de wedstrijd tussen aartsrivalen PSV en Ajax. Dit ondanks dat er geen publiek welkom is in het stadion. "We hebben signalen gekregen dat supporters van beide clubs de spelers bij aankomst een hart onder de riem willen steken. Dat willen we niet gezien de coronamaatregelen. De omgeving rond het stadion wordt daarom uit voorzorg leeggeveegd", laat een politiewoordvoerder weten.

Alleen de toegangsweg waar de spelersbussen voorbij komen blijft toegankelijk. De verdere omgeving rond het Philips Stadion wordt voor, tijdens en na de wedstrijd afgesloten voor verkeer en voorbijgangers. Het is gebruikelijk dat er tientallen supporters ruim voor de wedstrijd al klaar staan bij het voetbalstadion om de PSV-spelers toe te juichen. De bus van de tegenpartij wordt dan uitgejouwd. Dat laatste gebeurde overigens wel toen de bus van Ajax onderweg was richting het stadion.

De spelersbus van Ajax onderweg naar het stadion van PSV (foto: Imke van de Laar).