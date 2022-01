Forumlid legt functie neer na bedreigingen in Telegramgroep

Een bijeenkomst van FvD in Oss in februari 2021.

Abdullah Alkasid heeft per direct zijn werkzaamheden neergelegd als partijcoördinator van Forum voor Democratie in Brabant. Hij reageert daarmee op berichtgeving van NRC. Volgens de krant was hij beheerder en mede-oprichter van een chatgroep op Telegram waarin politieke tegenstanders werden bedreigd. Die groep zou er ook verantwoordelijk voor zijn geweest dat een Eindhovense winkeleigenaar werd bedreigd, die geen ongevaccineerden wilde binnenlaten.