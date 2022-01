Jongen (15) trapt agent van motor tijdens achtervolging: 'Ongelofelijk'

Een 15-jarige jongen heeft zondag een agent van zijn motor getrapt tijdens een achtervolging in Eindhoven. De geschrokken politieagent doet zijn verhaal maandagavond op Instagram. "Ik ben er goed vanaf gekomen."

Vol ongeloof blikt agent Hicham Argani terug op zijn werkdag. Hij wilde een bromfietser langs de kant zetten, omdat de passagier geen helm droeg. Hij wilde hem alleen een waarschuwing geven. Het duo ging er echter vandoor en dus zette Hicham de achtervolging in.

Tijdens die achtervolging gaf de passagier Hicham opzettelijk een trap, waardoor hij viel. "En dan gaan er veel dingen door je hoofd. Eén van die dingen was dat de verantwoordelijke hoe dan ook gepakt moest worden."

Sprint

Hicham bedacht zich geen seconde en ging de jongens te voet achterna. "Na een sprint van enkele honderden meters kon ik de bestuurder aanhouden", vertelt Hicham. Een collega-agent pakte ondertussen de passagier op.

Hicham kan nog altijd niet bevatten wat er gebeurd is. "Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe een 15- jarige in staat is een politieagent van zijn motor af te trappen om niet gecontroleerd te worden. Het is echt zorgelijk waar we als samenleving mee geconfronteerd worden."

'Je moet verder'

De jongens zijn aangehouden voor poging zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Hicham probeert zichzelf te troosten met positieve gedachten: "Allerlei scenario’s van hoe het ook kon aflopen schieten door je hoofd. Maar je moet verder. Het is goed afgelopen."

Op sociale media krijgt de agent steun. Zo schrijft een volger: "Voor mij ben jij een held. Ondanks dat jij met de motor viel , ben je toch achter de bestuurder aangegaan."