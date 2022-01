Jorritsma bezorgd over handhaving met carnaval: 'Houd m'n hart vast'

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven maakt zich zorgen om de handhaving van coronamaatregelen die rond carnaval gelden. Hij vindt dat daarover de komende tijd goed overlegd moet worden. Dat zei hij maandagavond voorafgaand aan het Veiligheidsberaad. "Ik houd m'n hart vast."

"De horeca gaat straks weer open. Mensen willen sjouwen van café naar café. Dat kunnen we via QR-codes allemaal proberen te faciliteren. Dat zullen we ook proberen te doen, maar ik houd wel m'n hart vast", vertelt de burgemeester tegen een verslaggever van de NOS.

Grote aantallen

Hij maakt zich vooral zorgen over de grote aantallen mensen die feest willen vieren. "Het zijn niet een paar honderd of een paar duizend mensen. Het gaat om tientallen duizenden mensen die carnaval gaan vieren." Ook de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, deelt die zorg. "We hebben op zaterdag zes boa's in onze stad rondlopen. Als je ziet hoeveel mensen carnaval vieren, dat is niet te doen."

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, wil zo snel mogelijkheid duidelijkheid over carnaval. "Als de horeca opengaat, maar je nog geen evenementen mag organiseren, hoe doe je dat dan? Dat gaat wel spanningen oproepen, dus daar moeten we een route op bepalen", zei hij tegen de NOS.

Bruls zegt komende week verder te praten met de burgemeesters en het kabinet over hoe duidelijkheid gegeven kan worden aan carnavalsverenigingen over wat er mogelijk is.

