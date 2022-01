Heel Eindhoven mag meedenken over nieuwe burgemeester

Foto: Robin Utrecht/ANP.

Eindhovenaren kunnen vanaf dinsdag meedenken over de opvolger van burgemeester John Jorritsma. Dat kan via een online enquête, waarbij elke inwoner kan laten weten wat voor iemand de nieuwe burgemeester zou moeten zijn. De volksraadpleging loopt vooruit op het vertrek van de huidige burgemeester in september.

ANP Geschreven door