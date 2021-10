Van Brainport tot busbaan, dit typeert vertrekkend burgemeester Jorritsma

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dit typeert vertrekkend burgemeester Jorritsma

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, liet vrijdag weten dat hij niet voor een tweede termijn gaat. Dat betekent dat hij in september volgend jaar de ambtsketen van de Lichtstad overdraagt. De 64-jarige burgemeester staat bekend als gepassioneerd, iemand die stevige bewoordingen en harde taal niet schuwt. Deze dingen vielen op in de afgelopen vijf jaar Jorritsma.

Toeteren naar de burgemeester op de busbaan

In juli werd er een dringende oproep gedaan aan de buschauffeurs van Eindhoven om te stoppen met toeteren naar de burgemeester. John Jorritsma mocht met zijn auto gebruik maken van de busbanen, maar niet alle chauffeurs waren daarvan op de hoogte en wilden met het getoeter de 'illegale' auto van de busbaan wegjagen. De burgemeester maakte regelmatig gebruik van de busbaan, en omzeilde zo de verkeersdrukte. 'Hij werkt kei- en keihard, en dan is het wel handig dat hij vlot van A naar B kan' aldus de gemeente Eindhoven. Het zorgde voor zoveel ophef dat Jorritsma later alsnog besloot alleen nog maar op de busbanen te rijden in noodzakelijke gevallen, zoals 'crises en calamiteiten'.

Digitale Koningsdag op High Tech Campus

In april ontving de burgemeester de koning met zijn gezin in zijn stad tijdens Koningsdag. Niet voor koekhappen en handjes schudden, vanwege de corona-pandemie was het programma grotendeels digitaal. Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen reisden af naar de High Tech Campus, waar ze in een speciale studio meededen aan een quiz, leerden een chipmachine te maken en een optreden van rapper Fresku zagen. Aan de digitale Koningsdag hing een prijskaartje van 1,5 miljoen euro. "Dat is veel geld, maar ik zie het als een investering in mijn regio", aldus Jorritsma. "Met een zuiver geweten, durf ik te zeggen dat de toegevoegde waarde groter is dan het bedrag dat we uitgeven."

Eindhoven verscheurd door relschoppers

Woedend was hij, toen in januari van dit jaar een demonstratie tegen de coronamaatregelen volledig uit de hand liep en honderden mensen vernielingen aanrichtten in de binnenstad en de boel plunderden. De burgemeester noemde de relschoppers 'het schuim der aarde, dat hier heeft geprobeerd de boel te molesteren'. "Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, we op weg zijn naar een burgeroorlog". zo zei hij. De verwijzing naar de oorlog leverde hem kritiek op van andere burgemeesters, die vonden dat je op moest passen met deze beladen term, omdat het de polarisatie in de samenleving juist zou versterken.

Pleidooi voor lockdown in zijn stad

Een pleidooi voor een lockdown in zijn stad, de burgervader deed 't al in november, weken voordat het kabinet de aanpak daadwerkelijk invoerde. De Eindhovense binnenstad werd tijdens Black Friday overspoeld door koopjesjagers. Het was zo druk in dat Jorritsma met een noodbevel besloot de winkels eerder te sluiten. "We moeten nu echt onorthodox doorpakken om dat virus een half toe te roepen", zei hij. "Er blijven weinig andere keuzes over dan harde maatregelen. Dan moeten we ook denken aan het platleggen van het land." Hij hoopte de andere 24 burgemeesters van het Veiligheidsberaad op één lijn te krijgen, maar de meningen waren zeer verdeeld.

Ophef om carnavalsoutfit

In maart 2019 stortte de Eindhovense burgemeester zich in het carnavalsgedruis met een omstreden outfit. Hij was verkleed als 'blokkeerfries', een verwijzing naar de illegale actie in Friesland, waarbij 'blokkeerfriezen' de snelweg bezetten om te te voorkomen dat anti-Zwarte Piet-demonstranten bij de intocht van Sinterklaas aanwezig zouden zijn. Jorritsma, die van Friese afkomst is en voor zijn functie als burgemeester actief was als commissaris van de Koning(in) in Friesland, bood zijn excuses aan voor zijn carnavalskostuum. "Als ik mensen heb geraakt door mijn uitdossing, dan spijt me dat."

In de race voor Duidelijketaalprijs

Duidelijke taal, recht voor z'n raap zeggen wat hij denkt. Het leverde Jorritsma in 2018 een nominatie op voor de Duidelijketaalprijs. 'Hij schuwt duidelijke en soms harde taal niet om zijn punt te maken', was te lezen in het juryrapport. 'Zo maakte hij dit jaar op de nieuwjaarsreceptie in stevige bewoordingen duidelijk dat de gemeenteraad van Eindhoven eerst eens financieel orde op zaken moet stellen, voordat er weer geld uitgegeven kan worden.'

Liefde voor industrie en innovatie, met Brainport als hoogtepunt

Jorritsma heeft altijd veel interesse in industrie en innovatie gehad. In Friesland liep het bedrijfsleven met hem weg toen hij daar commissaris van de koning was. Als directeur van de BOM stond Jorritsma aan de wieg van Brainport Eindhoven, de kennis- en technologieregio die werd uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. Jorritsma is nu voorzitter van Stichting Brainport. In 2018 vroeg Brainport het rijk 170 miljoen euro om het zuidoosten van de provincie nog aantrekkelijker te maken als gebied om er te wonen, te werken en er opleidingen te volgen. Het kabinet ging niet verder dan 130 miljoen euro. Jorritsma was daar echter 'ontzettend blij en tevreden' mee. "Ik stuur Sinterklaas elk jaar een verlanglijstje, maar krijg ook lang niet altijd alles wat ik wil."

