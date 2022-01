Man die agent Jeroen (28) doodreed krijgt twee maanden celstraf

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Een 37-jarige Helmonder, die in oktober 2020 een agent doodreed op de A270 bij Nuenen, moet twee maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch beslist. De man was achter het stuur aan het appen, hij bekeek een sportwedstrijd en hij was op zijn smartphone bezig met Instagram. De man was zo druk met zijn telefoon dat hij niet zag dat er een politieauto op de weg stond. Bij de aanrijding kwam de 28-jarige agent Jeroen Leuwerink om het leven.

Noël van Hooft & René van Hoof Geschreven door