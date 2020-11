Indrukwekkende erehaag voor agent Jeroen (28) die om het leven kwam bij ongeluk

Tientallen agenten hebben maandagmiddag afscheid genomen van hun collega Jeroen Leuwerink uit Asten. Met een indrukwekkende erehaag brachten zij een laatste groet aan hun collega. De 28-jarige agent kwam om het leven bij een noodlottig ongeval op de A270 bij Nuenen.

Jeroen werd thuis door collega’s naar buiten gedragen en in de rouwauto geplaatst. Motoragenten begeleidden de rouwstoet over een route van ongeveer veertig kilometer. Langs weg stonden 22 politievoertuigen. Agenten in uniform brachten hem bij het passeren een laatste groet.