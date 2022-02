Marijke houdt van problemen oplossen en maakte daar haar werk van

Marijke Volgers (44) uit Den Bosch is professioneel probleem-oplosser. "Potverdorie, dat gaan we niet laten gebeuren", is haar mantra. Het zinnetje is de succesformule voor haar werk. En privé gaat ze gewoon door met het vinden van oplossingen.

In haar vrije tijd gaat ze gewoon door met het oplossen van problemen. Als zorgmedewerker wil ze haar collega's helpen bij obstakels. Ze ziet dat veel van overbelast raken door alle regels. Samen met vijf andere 'idealisten uit de zorg' startte ze vier jaar geleden de Facebookpagina Zorg in Actie. Inmiddels heeft die pagina meer dan 30.000 leden.'

"Zo ben ik nu bezig met een echtpaar die beiden slecht zien, een van hen is daarnaast verstandelijk beperkt. Ze hebben een groot wantrouwen richting instanties, omdat er in het verleden veel is misgegaan."

De site is bedoeld voor mensen die in de zorg werken en op de hoogte willen blijven van wat er binnen hun sector speelt. "In het begin kreeg ik vaak privéberichten met vragen. Toen heb ik die vragen, met toestemming, gedeeld op 'Zorg in Actie'. Uit allerlei hoeken kwamen dan tips, en weetjes van andere zorgcollega's. Ideaal want samen weten we ontzettend veel en ik raak ik ook niet overbelast", lacht ze.

Vragen die voorbij komen gaan bijvoorbeeld over werktijden. "Ik herinner me vooral het antwoorden", zegt Marijke "Bijvoorbeeld dat werktijden niet zomaar aangepast mogen worden. Daar moet eerst de ondernemingsraad goedkeuring aan geven. En een werkgever mag een zieke werknemer niet dwingen te werken. Daar gaat een bedrijfsarts over."