Rel rond jongerenwerk Maaspoort krijgt staartje: gemeente claimt 65000 euro

Lange tijd lagen ze met elkaar overhoop, Stichting Jeugdwerk Maaspoort en de gemeente den Bosch. Die laatste vond dat de stichting haar werk niet goed deed. In april ging de subsidiekraan dicht. Nadat de rechter besloot dat het jeugdwerk uit jongerencentrum de Maaspoort moest vertrekken, zat de stichting er nog tot november. En nu vraagt de gemeente met terugwerkende kracht huur voor de maanden na april.

Die huur is niet het enige dat nog betaald moet worden. Ook zijn er nog personeelskosten, advocaatkosten en moet de accountant nog betaald. Dat is bij elkaar nog eens ruim 55 duizend euro. Volgens voorzitter Kasper Kiel zijn de leden van het bestuur van de Maaspoort bang hoofdelijk om aansprakelijk gesteld te worden: ”We kunnen nog net de rekeningen voor januari betalen maar daarna is het geld op. We hadden een aardig spaarpotje, maar nadat de subsidie is stopgezet, zijn we nog negen maanden doorgegaan op eigen kosten."

Juridische stappen

De stichting heeft de gemeente voorgesteld om de inventaris die ze hebben weggehaald uit het gebouw, weer terug te brengen. De spullen zijn ongeveer 75 duizend euro waard. Dan zou de gemeente als tegenprestatie alle rekeningen die nog betaald moeten worden, inclusief de huur, voor haar rekening moeten nemen. Maar het college weigert dat volgens Kiel en kondigt juridische stappen aan als er niet betaald wordt.

Noodkreet aan raad

De Stichting Jeugdwerk Maaspoort hoopt dat de gemeenteraad het college van B en W op andere gedachten kan brengen. Ze hebben een noodkreet gestuurd naar de raad. Kiel verwacht dat de noodkreet op 1 februari besproken wordt in de raad.

De gemeente Den Bosch en de Stichting Jeugdwerk lagen al een hele tijd overhoop met elkaar. Het centrum dat op veel vrijwilligers steunde, deed haar werk volgens de gemeente niet goed. De Stichting was het daar niet mee eens. Als protest maakten jongeren een film en werd het pand beklad, maar de gemeente bleef bij haar standpunt. HambakenConnect en PowerUp073 hebben het jongerenwerk in jongerencentrum de Poort vorig jaar overgenomen.

