30 mountainbikes gestolen: doneeractie om kinderen toch te laten fietsen

Bij wielerclub RSC de Zuidwesthoek zetten ze de schouders eronder nadat afgelopen weekend dertig mountainbikes voor de jeugd op brutale wijze gestolen werden. Het bestuur is een geldinzamelingsactie begonnen, in de hoop dat de jonge leden weer snel kunnen trainen.

Inbrekers wisten de metalen fietsenstalling binnen te komen door een deel van de beplating open te snijden. Ze gingen er vandoor met een hele rij mountainbikes van het merk Giant Talon.

Niet verzekerd

Zondagochtend werd de roof ontdekt. Het hakt er flink in bij het bestuur, ook omdat de wielerclub niet verzekerd is.

"Ze lieten een paar mountainbikes staan, waarschijnlijk hadden ze geen plek meer in hun aanhangwagen of vrachtwagentje", vertelde penningsmeester Marco van Eijkeren eerder. Eén fiets werd een paar kilometer verderop teruggevonden, in een bos.

De mountainbikes werden iedere woensdagmiddag gebruikt door kinderen van 6 tot 12 om mee te trainen.

Mogelijk fietsen huren

De wielerclub, waar wereldkampioenen als Mathieu van der Poel en Thalita de Jong hun roots hebben, kijkt of ze fietsen kan huren zodat de kinderen toch kunnen trainen. Ook hoopt Van Eijkeren dat de gemeente wil helpen.

In totaal is 20.000 euro nodig om alle fietsen te vervangen. Tot nu is er ruim 600 euro gedoneerd.

