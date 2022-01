Frans Bauer viert verjaardag van 'zijn Maris' ondanks tegenslag

Het jaar kon niet dramatischer beginnen voor Frans en Mariska Bauer. 'Maris' werd getroffen door een herseninfarct. Toch wordt haar verjaardag woensdag gevierd, zo meldt Frans op sociale media. "Vandaag mag Mariska er een jaartje bij op tellen. Hiep hiep hiep hoera!", schrijf de zanger op Instagram.

De twee poseren vrolijk lachend op Instagram vanwege haar 46e verjaardag. In de reacties regent het felicitaties en vertellen fans dat ze hopen dat het goed gaat met Maris.

Mariska Bauer werd de eerste week van dit jaar getroffen door een herseninfarct. Ze werd behandeld in het ziekenhuis in Roosendaal en moest daarna thuis verder herstellen.

Stuk beter

Vorige week liet Frans al weten dat het een stuk beter gaat met zijn vrouw. "Ze babbelt weer volop en wil zelfs de strijk doen. Ik hoop dit nooit meer mee te maken", zei Frans toen.

De oorzaak van het herseninfarct was vorige week niet bekend. Frans zei toen: "Mariska heeft al langer hoge bloeddruk, maar dit kan iedereen overkomen, ook de gezondste mensen."

Frans en Mariska zijn al ruim dertig jaar bij elkaar. Ze hebben samen vier zoons: Christiaan, Frans junior, Jan en Lucas. Samen maakten Frans en Mariska verschillende programma's, waaronder Frans Bauer in China en Frans Bauer in Amerika. In 2008 trouwden ze.

