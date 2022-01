Politie beëindigt illegaal pokertoernooi Ulvenhout, boete voor alle spelers

De politie heeft dinsdagavond in Ulvenhout een illegaal pokertoernooi stopgezet. Dat gebeurde in een café aan de Dorpsstraat. Alle aanwezigen krijgen een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen en tegen de horecazaak wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt.

Agenten zagen dat er rond half tien veel auto’s geparkeerd werden op de parkeerplaats aan de Monseigneur van Hooijdonkstraat. Omdat er bij de politie al meerdere meldingen waren binnengekomen van het geluid van pokerfiches én dat er tien tot vijftien mensen het café via de zijingang binnengingen, besloot de politie om samen met twee boa's van de gemeente Breda het café te controleren.

Daar waren vijftien mensen aan het pokeren. Drie mensen sloegen op de vlucht, twee van hen werden achterhaald. Een van hen werd aangehouden op verdenking van witwassen omdat hij veel contant geld bij zich had. De man kon daarvoor woensdag een goede verklaring geven op het politiebureau. De zaak tegen die man is daarmee van tafel, meldt de politie.

Waalwijk

Het is de tweede keer in een paar dagen tijd dat de politie een einde maakt aan een illegaal pokertoernooi. Afgelopen zaterdag gebeurde dat ook al in een gebouw aan de Grotestraat in Waalwijk. Daar deden 40 mensen aan mee. Zij kregen ook allemaal een boete en het aanwezige geld, bijna 7500 euro, werd in beslag genomen.

