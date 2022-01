Zware vuurwerkbom in fietstunnel in Veldhoven: verdachte van 19 opgepakt

De politie heeft een 19-jarige man uit Veldhoven opgepakt voor betrokkenheid bij het afsteken van een vuurwerkbom in Veldhoven. Dat gebeurde op oudejaarsdag in de fietstunnel aan de Moormanlaan.

Volgens de politie volgen er mogelijk nog meer aanhoudingen. Een video van de explosie ging viraal via Dumpert. Daarin is goed te zien hoe de bom voor een enorme knal, veel vuur en een enorme luchtdrukgolf zorgt. De politie vraagt getuigen of mensen die de jongeren in het filmpje herkennen om contact op te nemen.

Volgens Veldhovenaren was het rond de jaarwisseling lange tijd onrustig bij de tunnel. "Jongeren staken vuurwerk af. Er waren heel veel knallen te horen. Dat galmt natuurlijk lekker in die tunnel", zei een man eerder tegen Omroep Brabant.

"Het is echt een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Op een van die filmpjes zie je dat een jongen heel dichtbij die tunnel staat. Voor hetzelfde geld was die vuurzee in zijn gezicht terechtgekomen. Die heeft heel veel geluk gehad."

