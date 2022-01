Geen groot carnavalsvertier in Den Bosch en Rosmalen, mogelijk alternatief

Den Bosch en Rosmalen wacht een carnavalsseizoen zonder grote evenementen. In Oeteldonk gaan onder meer de intocht van Amadeiro XXVI en die van de jeugdprins niet door. In Zandhazendurp (Rosmalen in carnavalstijd) is ook een streep gehaald door de geplande publieksactiviteiten. Maar achter de schermen wordt in beide plaatsen wel aan alternatieven gewerkt.

Een groots onthaal van Amadeiro’s Adjudant en een uitbundige onthulling en begrafenis van Knillis op de Markt in Den Bosch gaan zeker niet door. De Oeteldonksche Club van 1882 heeft dit bekend gemaakt.

De organiserende vereniging moest eerder vanwege corona noodgedwongen de Grote Optoch afgelasten. "Al deze georganiseerde festiviteiten mogen binnen de huidige regelgeving niet en kunnen op korte termijn ook niet meer goed georganiseerd worden", aldus een woordvoerder.

'Op een kratje in de kroeg'

Er is echter hoop voor de carnavalsvierders in Den Bosch. De Oeteldonksche Club is bezig met het opzetten van een feest in het Hoftheater der Amadeiro’s met beperkt publiek. Tijdens deze activiteit zou Hoogheid Amadeiro XXVI alsnog ontvangen kunnen worden en zou ook Knillis onthuld kunnen worden. Uiteraard zal er eel Oeteldonkse muziek en gezelligheid zijn. Er is ook al een naam bedacht voor de happening: ‘Op een kratje in de kroeg’.

“Het zal allemaal anders dan anders zijn, maar dat mag de pret niet drukken. Liever een beetje rood-wit-geel dan helemaal geen rood-wit-geel, vinden wij!", zo meldt de woordvoerder van de Oeteldonksche Club. "Want wat er ook gebeuren zal, we vieren altijd carnaval!”

Kerkdienst in Rosmalen wel online?

In Rosmalen wordt bekeken of de kerkdienst die jaarlijks op carnavalszondag wordt gehouden wel online plaats kan vinden. Ook gaat de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval bekijken of er diverse evenementen naar het voorjaar verplaatst kunnen worden.

In ieder geval zijn de kinderfeesten die in de aanloop naar carnaval op de agenda stonden afgelast. Ook onder meer de intocht van de prins, de Kinderoptocht, de carnavalsoptocht, het groot carnavalsontbijt en het 55+ carnaval komen te vervallen. De huidige maatregelen staan geen grote groepen mensen bij elkaar toe. Bij binnenevenementen moet je momenteel blijven zitten en daar leent het carnavalsfeest zich niet voor, zo legt de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval uit.