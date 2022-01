Buurvrouw van autobedrijf zag enorme vlammenzee: 'De ramen klapten eruit'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brand bij autobedrijf in Kruisland: meerdere wagens verwoest

Met een tuinslang wisten de buren van een autobedrijf in Kruisland hun huis woensdagavond veilig te houden. Het autobedrijf brandde woensdagavond laat af. "De auto's waren niet meer te redden", weet de buurvrouw.

Zichtbaar aangeslagen kijkt de vrouw door het raam. In de achtertuin liggen zwartgeblakerde balken en een hoop as. De helft van haar tuin is afgezet met politielinten. Van haar bomen en loungeset is weinig meer over. De vrouw zat woensdagavond rond halfacht te netflixen. Opeens schrok ze op van een enorme knal bij de buren. "Het ging zo snel. De ramen van de garage sprongen eruit door de hitte." Haar man hield de pui nat met een tuinslang om te voorkomen dat het vuur oversloeg. Dat lukte, maar de ramen van de slaapkamer op de begane grond zijn wel gebarsten.

"Hij probeerde de loods nog open te maken, maar het was al te laat."

"Een stuk of zes auto's stonden nog binnen in de garage. Daar is niks meer van over", weet de buurvrouw. "Het lukte mijn buurman niet meer om de auto's naar buiten te rijden. Hij probeerde de loods nog open te maken, maar het was al te laat." Haar buurman zou nog wel zijn werkbus en een BMW hebben kunnen redden.

De tuin van de buurvrouw woensdagnacht (foto: buurvrouw).

Ook haar wagen kreeg toevallig een beurt. "Onze auto stond er nog voor een apk. We wilden hem daarna verkopen, maar dat gaat nu natuurlijk niet meer", zegt de buurvrouw teleurgesteld. "We krijgen niks meer terug van de verzekering, hoor ik net. We hadden net de verzekering verlaagd." Ze relativeert meteen: "Gelukkig raakte niemand gewond. Het zijn maar spullen."

"Een oude Mini waar hij jaren aan heeft gesleuteld is verloren gegaan."

Volgens de vrouw had de eigenaar van de garage een passie voor auto's. "Het was echt zijn hobby voor in de avonden en weekenden." De man sleutelde aan oude en gebruikte auto's. "Een oude Mini waar hij jaren aan heeft gesleuteld is verloren gegaan. Dat is echt zonde." De brandweer heeft nog op haar dak gestaan om te blussen. Toch kon niet worden voorkomen dat het dak van de garage aan de Roosendaalseweg instortte. "Pas rond drie uur kon ik slapen", vertelt ze. Ook de overbuurvrouw kwam kijken. "Het was een enorme vuurzee. Ik heb het nog nooit zo gezien. Het was echt verschrikkelijk." Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Vanwege de rookontwikkeling zijn woensdagavond huizen achter de loods enige tijd ontruimd. Tegen elf uur gaf de brandweer het sein 'brand meester'. De garage-eigenaar wilde donderdag niet reageren.

De tuin van de buurvrouw bij daglicht, met rechts de garage (foto: Raymond Merkx).