André van Duin bewondert Rob Kemps, maar verwacht geen samenwerking

André van Duin (foto: ANP/Hollandse Hoogte/Leo Vogelzang).

André van Duin heeft het afgelopen jaar met verbazing naar Rob Kemps gekeken. Maar een muzikale samenwerking met de Snollebollekes-zanger uit Best, zit er volgens hem niet in. Dat vertelt hij in de PodBast, een podcast over hoe succesvolle mensen aan de top zijn gekomen. "Er is ooit sprake geweest van dat ik met hem zou optreden, maar dat ging niet door."

In de PodBast spreekt journalist Bastiaan Meijer met allerlei bekende Nederlanders. Donderdag is André van Duin te gast en komt Rob Kemps even ter sprake. Van Duin zegt onder de indruk van hem te zijn. "Ik kende hem helemaal niet. Ik had Snollebollekes weleens op tv gezien natuurlijk en het nummer 'Links Rechts'. Maar het is natuurlijk verbazingwekkend zoals die man dan opeens De Slimste Mens wint en daarna ook nog eens heel intelligent blijkt te zijn met dat hele Franse gebeuren", zegt Van Duin.

"Ik heb zelf ook met verbazing naar hem gekeken."

De Snollebollekes-zanger verraste vorig jaar met zijn uitgebreide kennis in De Slimste Mens. Hij won de finale en vervolgens ging zijn tv-carrière van start. Kemps tekende een contract bij Talpa en werd presentator van het nieuwe programma The Wheel. Ook maakte hij samen met Matthijs van Nieuwkerk het programma Chansons. Afgelopen oktober won Kemps de Televizier-Ster voor beste nieuwe talent. "Dan komt een heel ander figuur naar boven dan met Snollebollekes en Links Rechts. Dat is verbazingwekkend. Ik heb zelf ook met verbazing naar hem gekeken, dat ik dacht: hoe kan dat nou?"

"Rob Kemps is intelligenter dan ik."

Vooral voor zijn uitgebreide kennis heeft Van Duin bewondering. "Rob Kemps is intelligenter dan ik hoor. Ik spreek geen Frans en heb niet zoveel knowhow als hij." De Snollebollekes-zanger is vorig jaar ook te gast geweest in de PodBast. Daar vertelde hij dat het een droom is als André van Duin een keer met hem komt optreden. Volgens Van Duin is daar zelfs bijna sprake van geweest. "Het is weleens een keer georganiseerd. Het was zelfs zo dat hij het niet wist, het was een verrassing voor hem. Maar toen is het toch niet doorgegaan, om organisatorische redenen."

"Zoals ik Rob tekeer zie gaan, dat ga ik nu op deze leeftijd niet meer doen."

Op de vraag of er ooit een muzikale samenwerking tussen de twee artiesten in zit, zegt Van Duin: "Nou, ik maak geen feesthits meer. Ik heb dat toentertijd heel veel gedaan, maar ik ben nu niet meer zo van dat ik denk: nou we gaan een carnavalsavond doen. Nee, zoals ik Rob tekeer zie gaan, dat heb ik vroeger wel gedaan en dat was hartstikke leuk. Maar dat ga ik nu op deze leeftijd niet meer doen." Toch sluit Van Duin niet volledig de deur: "Misschien is het leuk als toevalligheid een keer. Maar niet op een manier dat je er het land mee ingaat." De PodBast was in mei vorig jaar ook verantwoordelijk voor de Franse versie van Snollebollekes-hit Links Rechts. Die versie, gezongen door Machteld van der Gaag, werd als verrassing gemaakt voor Kemps, die toen te gast was. "Ja, ik vind dit echt heel vet", reageerde Kemps destijds.