Nondeju! Rob Kemps en Nikkie de Jager winnen Televizier-Ster

Rob Kemps wint de Televizier-Ster voor beste talent en Nikkie de Jager wint de Televizier-Ster voor beste presentatrice. Donderdagavond staan ze trots op het podium in Koninklijk Theater Carré. "Voor alle jonge kijkers: laat dit motivatie zijn", reageert Kemps op de winst.

Naast de Snollebollekes-zanger uit Best waren Raven van Dorst en Monica Geuze genomineerd. Hij zei voor het gala nog dat hij niet eens had verwacht dat hij überhaupt op kanshebber over de rode loper in Koninklijk Theater Carré zou gaan. Na de bekendmaking van de winst bedankte hij als eerste zijn vrouw Miriam: "Jij houdt alles draaiende. Thuis ben jij de ster! Ik heb er zelf niks te vertellen, maar daarom ben ik ook zo gewoon gebleven."

Vervolgens bedankte hij een tiental mensen waarmee hij afgelopen tijd samen heeft gewerkt, zoals John de Mol en Matthijs van Nieuwkerk. "Matthijs, dankjewel dat ik zo veel van je mag leren." Kemps richtte zich ook nog even tot de jonge kijkers: "Want zoals Jacques Brel al zei: talent is zin hebben om iets te doen, dus heb er zin in!"

Slimste mens en presentator

Dat Kemps van alle markten thuis is, heeft hij afgelopen jaar laten zien. Zo won hij in januari de finale van De Slimste mens. Vervolgens tekende hij een contract bij Talpa en maakte hij in september zijn tv-debuut als presentator van het nieuwe programma The Wheel. Daarnaast maakte hij met Matthijs van Nieuwkerk de vierdelige serie Chansons! over het Franse lied.

In de week van het Eurovisie Songfestival was hij te horen op Radio 538 als commentator van het Songfestival. En als kers op de taart staat hij in oktober vier keer in Gelredome met Snollebollekes Live in Concert.

Songfestival levert Nikkie winst op

Naast de Udense YouTubester waren Hélène Hendriks en Marieke Elsinga genomineerd voor de prijs. Nikkie was nogal overweldigd door de winst. "Ik ben even helemaal de weg kwijt", zo zei ze. "We hebben alle drie gewonnen."

De Jager maakte afgelopen mei in binnen- en buitenland indruk toen ze het Eurovisie Songfestival in Rotterdam mocht presenteren. Naast het songfestival was De Jager, ofwel NikkieTutorials, afgelopen jaar te zien als presentatrice van het jeugdprogramma Make-Up Cup en was ze jurylid in de Videoland-show Glow Up en het eenmalige dragqueenprogramma Make Up Your Mind.

