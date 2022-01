Kluun blaast luisterboek nieuw leven in: 'DJ' met stevige dancebeats

De roman ‘DJ’ van schrijver Raymond van de Klundert, alias Kluun, wordt nu ook uitgebracht als luisterboek met volop geluidseffecten. Kluun hoopt een nieuwe standaard te zetten met dit luisterboek, want met een verhaal over het leven van een dj kun je veel spelen met geluid.

Het boek gaat over de succesvolle dj Thor die het leven leidt van een superster: drugs, viprooms en privévliegtuigen. In Las Vegas belandt hij in een seksschandaal waar de hele wereld van meegeniet. Om de paparazzi te ontkomen, duikt hij onder bij een oude studievriend en die heet Kluun.

Er was al een e-bookversie van 'DJ', maar nu komt er ook een luisterversie. Die krijgt bijvoorbeeld een stevige dancetrack tijdens een optreden in een club in Las Vegas. “Het boek gebruikt geluid om het verhaal te versterken. De populariteit van podcasts laat zien dat langere verhalen niet dood zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook voor romans geldt, zolang je het maar smakelijk opdient”, vertelt Kluun.

Nieuw publiek

Het boek is in 2017 door de auteur geschreven en wordt nu ook door hemzelf ingesproken. De schrijver hoopt een ander publiek te trekken met deze uitvoering vol geluidseffecten, ondersteunende muziek en dancetracks.

“Ik probeer met het luisterboek een verhaal te vertellen waarmee ik jongeren aanspreek en mensen die bijna nooit naar een boekhandel gaan. Zodat ook zij van een roman kunnen genieten en besluiten toch eens een boekwinkel te bezoeken.”

